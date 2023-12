Der Kampf gegen gefälschte Uhren ist eines der Hauptanliegen des Verbands der Schweizerischen Uhrenindustrie. Nach wie vor betreffen mehr als die Hälfte der Beschlagnahmungen Fälschungen aus China und aus Hongkong. Doch in diesem Jahr gab es erstmals Erfolge in anderen wichtigen Ländern: So wurden in Saudi-Arabien 150'000 Uhren beschlagnahmt, in der Türkei 62'000 und in Ägypten 25'000.