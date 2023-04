Die zweite vorzeitige Vakanz bei der SP ist mit der Wahl von Marina Carobbio Guscetti in die Tessiner Regierung entstanden - der Kanton Tessin will die Ersatzwahl erst am 22. Oktober durchführen. Carobbio Guscetti hatte 2019 ihren Ständeratssitz mit 46 Stimmen Vorsprung der Mitte-Partei abgenommen. Zwei weitere SP-Vertreter gehen am Ende der Legislatur: Hans Stöckli (BE) und Roberto Zanetti (SO).