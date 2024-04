Die Kurse am russischen Aktienmarkt haben am Dienstag erstmals ihr kurz vor dem Einmarsch in die Ukraine erreichtes Hoch geknackt. Der auf der Landeswährung Rubel basierende MOEX-Index stieg um 0,2 Prozent auf 3422,3 Punkte. Er notierte damit auf dem höchsten Stand seit dem 21. Februar 2022 - drei Tage später marschierten russische Truppen in das Nachbarland ein.