Auch die Eigentümerstruktur von Iliadis ist nicht bekannt. Aus russischen Firmenunterlagen geht lediglich hervor, dass Iliadis am 12. Juli 2023 als Unternehmen eingetragen wurde. Die Spark-Datenbank der russischen Nachrichtenagentur Interfax zeigt jedoch eine mögliche Verbindung zu Deripaska auf. Iliadis besitze demnach auch eine Kapitalanlagegesellschaft namens Atmosfera, die am 29. Februar 2024 in Ust-Labinsk registriert wurde, der Stadt in der russischen Region Krasnodar, in der Deripaska einen Grossteil seiner Kindheit verbrachte. Iliadis besitze 99 Prozent an Atmosfera, die restlichen ein Prozent werden von Rasperia gehalten, geht aus den Unterlagen hervor.