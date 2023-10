Die russische Währung hat in diesem Jahr etwa 38 Prozent an Wert verloren. Sie notierte zuletzt aber über den Tiefständen nach Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine im Frühjahr 2022. Aktuell liegt der Wechselkurs knapp unter der Marke von 100 Rubel für einen US-Dollar. Ein Euro war am Donnerstag etwas mehr als 104 Rubel wert.