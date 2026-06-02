Hochrangige Regierungsbeamte haben den russischen Präsidenten Wladimir Putin davor gewarnt, dass die Ausgaben für den Krieg in der Ukraine auf einem unerschwinglichen Niveau seien – das schwerwiegendste Zeichen interner Spaltung in Moskau seit Beginn der grossangelegten Invasion.
Beamte des russischen Finanzministeriums und der Zentralbank haben den Kreml darauf hingewiesen, dass das derzeitige Niveau der geplanten Verteidigungsausgaben das Haushaltsdefizit der Regierung gefährlich vergrössern könnte, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen und von Bloomberg News eingesehene Dokumente zeigen.
Beamte, die sich in den letzten Monaten zunehmend Sorgen um die russische Wirtschaft und den Staatshaushalt gemacht haben, schlugen laut Insidern weitere Kürzungen der Verteidigungsausgaben vor. Ohne weitere Einsparungen sei es schwierig, die angespannte Finanzlage des Landes zu verbessern, so der Rat.
Eine Spaltung innerhalb der politischen Führung hat jedoch dazu geführt, dass hochrangige Beamte im Verteidigungsministerium und Teile des Kremls, die Putins Kriegsziele entschlossen verfolgen, auf dem Schutz der Militärausgaben beharren. Eine Kürzung würde der Wirtschaft schweren Schaden zufügen, da so viele Unternehmen von militärbezogenen Aufträgen abhängig seien, argumentieren sie.
Putin habe Beamte des Finanzministeriums angewiesen, zunächst in anderen Haushaltsbereichen Einsparungen zu finden, bevor der Verteidigungshaushalt ins Visier genommen werde, sagten einige der Befragten. Ihnen wurde Anonymität zugesichert, als sie über die Bedenken sprachen, deren Ausmass nicht öffentlich bekannt gegeben wurde. Kremlsprecher Dmitri Peskow reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.
Das Verteidigungsministerium wehrt sich nicht nur gegen Kürzungen, sondern fordert laut zwei regierungsnahen Personen sogar zusätzliche Mittel. Die Militärausgaben müssten erhöht werden, um ein Defizit von bis zu drei Billionen Rubel (rund 36 Milliarden US-Dollar) in diesem Jahr auszugleichen, hiess es.
Der Präsident sei sich der Haushaltslage sowohl im letzten als auch in diesem Jahr bewusst gewesen, daher kämen die Herausforderungen nicht überraschend, hiess es aus informierten Kreisen. Das Ausmass etwaiger Ausgabenkürzungen hänge allein von Putin ab, da keine wichtigen Haushaltsentscheidungen ohne seine Zustimmung getroffen würden und er als oberste Instanz fungiere, so die Insider, die dies als eiserne Regel bezeichneten.
Bei der Erstellung des Haushaltsplans für 2026 war den Verantwortlichen bewusst, dass in der zweiten Jahreshälfte eine Finanzierungslücke von etwa 1,2 bis 1,5 Billionen Rubel entstehen könnte – Geld, das möglicherweise für den Verteidigungssektor benötigt wird.
Damals gab es die Hoffnung, dass der Krieg in der Ukraine nach dem Gipfeltreffen zwischen Putin und US-Präsident Donald Trump in Alaska im vergangenen August beendet werden würde, was eine Reduzierung der Verteidigungsausgaben in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 zu einer logischen Annahme gemacht hätte, so Personen aus dem Umfeld der russischen Regierung.
Die Beratungen fanden sowohl vor als auch nach Beginn des US-israelischen Krieges im Iran statt und werden laut Insidern weiterhin zwischen hochrangigen politischen Entscheidungsträgern und Putin geführt. Sie entstanden vor dem Hintergrund zunehmender Belastungen für Russlands Wirtschaft und Finanzen im fünften Jahr des umfassenden Einmarsches und zeigen, dass Putin angesichts interner Warnungen vor den Folgen des Krieges vor schwierigen Entscheidungen steht.
Gestiegene Ölpreise helfen nicht
Der durch den Iran-Krieg ausgelöste Ölpreisanstieg wird die Probleme nicht lösen, so Personen aus dem Umfeld der russischen Regierung. Der Ölpreis müsse mindestens ein Jahr lang über 100 US-Dollar pro Barrel liegen, damit sich die Wirtschaft deutlich erhole; die unerwarteten Mehreinnahmen würden die strukturellen Probleme, die Wachstum, Inflation und den Bankensektor beeinträchtigten, nicht beheben, fügten sie hinzu.
Die Verteidigungsausgaben sollten laut dem Dreijahresplan des Wirtschaftsministeriums bis 2028 weitgehend stabil bleiben. Nachdem sie in den letzten Jahren zur Finanzierung einer massiven Ausweitung der Rüstungsproduktion um rund 30 Prozent gestiegen waren, wurde für die Sektoren, die mit staatlichen Rüstungsaufträgen verbunden sind, für 2026 ein Wachstum von lediglich 4 bis 5 Prozent prognostiziert. Russland steht nach der Senkung seiner Wachstumsprognose im Mai am Rande einer Rezession. Das Wirtschaftsministerium rechnet nun mit einem BIP-Wachstum von 0,4 Prozent im Jahr 2026, gegenüber einer vorherigen Schätzung von 1,3 Prozent. Offizielle Daten zeigen, dass die Wirtschaft im ersten Quartal erstmals seit drei Jahren geschrumpft ist.
Die sich verschlechternden Aussichten traten ein, obwohl Putin im April öffentlich Regierungsbeamte aufgefordert hatte, zu erklären, warum die Wirtschaft hinter den Erwartungen zurückblieb. Das Eingeständnis, dass die Wirtschaft in Schwierigkeiten steckte, schien seine Frustration darüber zu signalisieren, dass es den Verantwortlichen nicht gelungen war, eine Konjunkturabschwächung zu verhindern.
Das Haushaltsdefizit der Regierung hat sich trotz des sprunghaften Anstiegs der Öleinnahmen durch den Krieg im Nahen Osten auf einen Rekordwert ausgeweitet. Laut offiziellen Angaben stieg das Defizit in den ersten vier Monaten des Jahres auf 5,9 Billionen Rubel beziehungsweise 2,5 Prozent des BIP – rund 50 Prozent über dem Jahresplan.
Zwar wies der Haushalt in den letzten vier Jahren ein Defizit auf und schloss das Jahr 2025 mit einem Fehlbetrag von 5,6 Billionen Rubel ab. Obwohl das Defizit deutlich unter den 3,8 Prozent des BIP aus dem Pandemiejahr 2020 liegt, ist Russlands stark sanktionierte Wirtschaft heute deutlich anfälliger, da die Notfallreserven im Nationalen Wohlfahrtsfonds um etwa 60 Prozent unter dem Niveau vor dem Einmarsch liegen. Der aktuelle Haushalt wurde unter relativ knappen Annahmen aufgestellt: einer moderaten Reduzierung des Defizits und einem schrittweisen Rückgang der Verteidigungsausgaben. Um den Haushaltsrahmen zu wahren und die Haushaltsregeln einzuhalten, erhöhte die Regierung in diesem Jahr einige Steuern, um die überhitzte Kriegswirtschaft wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Die anfänglichen Hoffnungen auf ein Abkommen zur Beendigung des Krieges haben sich nicht erfüllt. Die russische Regierung muss nun entscheiden, wie sie das Haushaltsdefizit angehen will, was in der Praxis Ausgabenkürzungen oder die Erschliessung neuer Einnahmequellen bedeutet. Die Regierung rechnet nicht damit, dass die Ölpreise hoch bleiben werden. Der starke Rubel hat die Probleme der Staatsfinanzen zusätzlich verschärft, da er die Exporterlöse beeinträchtigt hat.
Finanzminister: «Wir müssen die Effizienz der Haushaltsausgaben verbessern»
Finanzminister Anton Siluanow erklärte am 27. Mai in einem Interview mit der Zeitung «Kommersant», dass bei den öffentlichen Ausgaben «eine gewisse Zurückhaltung» nötig sei, und hob die Verteidigung sowie die sozialen Verpflichtungen des Staates als Prioritäten hervor. «Die Reserven sind nicht unendlich. Finanzielle Schwäche ist angesichts solch tiefgreifender globaler Umwälzungen nicht zu tolerieren», sagte er und fügte hinzu: «Wir müssen die Effizienz der Haushaltsausgaben verbessern.»
Die Staatsausgaben stiegen im Zeitraum Januar bis April im Vergleich zum Vorjahr um fast 16 Prozent, während die Ausgaben für staatliche Beschaffung laut Anfang Mai veröffentlichten Daten des Finanzministeriums um 41 Prozent zunahmen. Die Regierung griff in den ersten beiden Monaten des Jahres auf rund 500 Milliarden Rubel aus ihrem Nationalen Wohlfahrtsfonds zurück, da Sanktionen die Öl- und Gaseinnahmen schmälerten.
Wie Bloomberg bereits berichtete, erwägt Russland eine Sondersteuer für einige Rohstoffproduzenten und Banken, um das Haushaltsdefizit zu verringern. Die Moskauer Stadtregierung kündigte Kürzungen bei Beschäftigung und Investitionen an, nachdem die Haushaltseinnahmen deutlich hinter den Erwartungen zurückblieben. Russlands wachsende Finanzkrise rief letzte Woche den Unmut eines hochrangigen Abgeordneten der Staatsduma hervor.
Valery Gartung, Vorsitzender des Wettbewerbsausschusses, wies jedoch Berichte zurück, wonach er sich in Bezug auf die Hyperinflation nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion unflätig verhalten habe. «Was sollen wir dagegen tun?», fragte er. «Geld drucken oder was? Wie 1992, als die Preise wöchentlich um 30 Prozent stiegen? Wir wissen, dass das nicht die Lösung ist.»
(Bloomberg/cash)