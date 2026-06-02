Zwar wies der Haushalt in den letzten vier Jahren ein Defizit auf und schloss das Jahr 2025 mit einem Fehlbetrag von 5,6 Billionen Rubel ab. Obwohl das Defizit deutlich unter den 3,8 Prozent des BIP aus dem Pandemiejahr 2020 liegt, ist Russlands stark sanktionierte Wirtschaft heute deutlich anfälliger, da die Notfallreserven im Nationalen Wohlfahrtsfonds um etwa 60 Prozent unter dem Niveau vor dem Einmarsch liegen. Der aktuelle Haushalt wurde unter relativ knappen Annahmen aufgestellt: einer moderaten Reduzierung des Defizits und einem schrittweisen Rückgang der Verteidigungsausgaben. Um den Haushaltsrahmen zu wahren und die Haushaltsregeln einzuhalten, erhöhte die Regierung in diesem Jahr einige Steuern, um die überhitzte Kriegswirtschaft wieder ins Gleichgewicht zu bringen.