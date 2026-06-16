Am Sonntag hatte das britische Militär einen mit Sanktionen belegten Öltanker ​der russischen Schattenflotte im ​Ärmelkanal geentert. Es war ​der erste Einsatz dieser Art, der ‌darauf abzielt, russische Einnahmen aus Ölgeschäften zu unterbinden, mit denen die Regierung in ​Moskau ​ihren Krieg ⁠in der Ukraine finanziert.