Die Yacht habe sich zuvor der Fregatte genähert, sagte eine mit dem Vorfall vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Das britische Verteidigungsministerium äusserte sich zunächst nicht.
Am Sonntag hatte das britische Militär einen mit Sanktionen belegten Öltanker der russischen Schattenflotte im Ärmelkanal geentert. Es war der erste Einsatz dieser Art, der darauf abzielt, russische Einnahmen aus Ölgeschäften zu unterbinden, mit denen die Regierung in Moskau ihren Krieg in der Ukraine finanziert.
Am Montag hatte die Marine mitgeteilt, zwei britische Schiffe hätten die russische Fregatte «Admiral Grigorowitsch» im Ärmelkanal westlich von Brest in Frankreich beschattet.
(Reuters)