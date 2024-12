Die russischen Banken haben in den vergangenen Monaten Billionen von Rubel aus Einlagen von Privatpersonen angehäuft. Viele Russen legen ihr Geld bei den Banken an, um von den kurzfristigen Einlagenzinsen von bis zu 26 Prozent zu profitieren. Im aktuellen Umfeld sei sinnvoll, «Kredite von Privatpersonen aufzunehmen und Kredite an Firmenkunden zu vergeben», sagte Pjanow.