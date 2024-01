Am 12. Januar sei die Gruppe in die Systeme des Unternehmens eingedrungen. Sie war in der Lage, auf einen «sehr kleinen Prozentsatz» der E-Mail-Konten von Microsoft-Mitarbeitern zuzugreifen, darunter Mitglieder des Führungsteams und Mitarbeiter aus den Bereichen Cybersicherheit, Recht und anderen Funktionen, so das Unternehmen.