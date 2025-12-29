Die russische Zentralbank hat im Dezember ihren Leitzins wegen der schwächeren Konjunktur ‌und der nachlassenden Inflation erneut gesenkt. Er wurde von ⁠16,5 auf 16,0 Prozent zurückgenommen. Wegen der hohen Inflation ‌hatte sie den Leitzins im vergangenen Jahr bis auf 21 Prozent angehoben - den höchsten Stand seit Anfang der 2000er Jahre. ‍Seit Juni haben die Notenbanker ihre Geldpolitik dann schrittweise gelockert. Ökonomen gehen davon aus, dass der Leitzins im kommenden Jahr nach und nach bis auf zwölf ​Prozent gesenkt wird.