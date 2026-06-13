Die liquiden Vermögenswerte des russischen Staatsfonds seien von 6,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ‌zu ⁠Kriegsbeginn auf aktuell 1,8 Prozent gesunken, heisst es in einer am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) ⁠und des Stockholm Institute of Transition Economics. Gleichzeitig habe das Defizit des Bundeshaushalts bereits in den ersten drei Monaten das für das ‌gesamte Jahr angestrebte Ziel der Regierung überschritten. Die Öl- und Gaseinnahmen wiederum seien im ‌ersten Quartal um 45 Prozent zum Vorjahreszeitraum eingebrochen.