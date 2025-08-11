«Als das Moratorium verkündet wurde, haben wir klargestellt, dass es sich nur auf die Stationierung bezog und einen Stopp der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten nicht umfasste», zitierte die Nachrichtenagentur RIA den stellvertretenden Aussenminister Sergej Rjabkow aus einem Interview mit dem Sender «Rossija-1». «Wie ich es verstehe, verfügen wir nun darüber», sagte Rjabkow demnach weiter.