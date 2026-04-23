Auf dem zweiten Platz folgt nun Wladimir ​Potanin, Chef der Holding Interros und des Metallproduzenten Nornickel, mit 29,7 Milliarden Dollar. Nummer ‌drei ist der ehemalige Lukoil-Chef Wagit Alekperow mit 29,5 Milliarden Dollar, der ein Jahr zuvor die Rangliste anführte. Auf dem vierten Platz folgt der ​Chef ​des Gaskonzerns Novatek, Leonid Michelson, ⁠der zusammen mit seiner Familie ein Vermögen ​von 28,3 Milliarden Dollar ⁠besitzt.