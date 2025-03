Die Währungshüter beliessen den Schlüsselzins am Freitag bei 21 Prozent, so wie es viele Experten erwartet hatten. Die Zentralbank setzt darauf, mit ihrer straffen Linie im kommenden Jahr das Inflationsziel von vier Prozent zu erreichen. Sollte ihr das absehbar nicht gelingen, sei allerdings eine Zinserhöhung zu erwägen. Laut Notenbankchefin Elwira Nabiullina ist eine Lockerung derzeit kein Thema. Dazu müsse sichergestellt sein, dass der Preisdruck stetig sinke: «Und zwar in einem Tempo, das es uns erlaubt, die Inflation 2026 wieder auf vier Prozent zu bringen.»