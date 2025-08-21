Die russische Zentralbank hält die Zinsen seit langem hoch, um die Inflation wieder auf ihr Ziel von vier Prozent zu drücken. Die jährliche Teuerungsrate bei den Verbraucherpreisen lag im Juli bei 8,79 Prozent, nach 9,40 Prozent im Juni. Am Mittwoch veröffentlichte Daten zeigten jedoch, dass die Inflationserwartungen der russischen Haushalte für das kommende Jahr im August auf 13,5 Prozent stiegen, verglichen mit 13 Prozent im Juli.