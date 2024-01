Zuletzt gab es aber auch zunehmend Kritik an der obersten Währungshüterin. So liegt die Inflationsrate aktuell mit 7,42 Prozent weit über dem Zielwert der Notenbank von vier Prozent. Dadurch musste Nabiullina den Leitzins auf das aktuelle Niveau von 16 Prozent anheben. Das macht Kredite teurer und dämpft damit die Konjunktur. Einige Abgeordnete werfen der Zentralbank zudem vor, einen grossen Teil der russischen Devisenreserven in Europa angelegt zu haben. Rund 300 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten - fast die Hälfte der russischen Reserven - konnten inzwischen vom Westen durch Sanktionen eingefroren werden.