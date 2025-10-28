Erst am vergangenen Freitag hatte die Zentralbank ihren Leitzins von 17,0 auf 16,5 Prozent gesenkt. Seit Juni befindet sie sich in einem Zyklus der Zinssenkungen, nachdem sie den Satz im vergangenen Jahr auf bis zu 21 Prozent angehoben hatte - den höchsten Wert seit Anfang der 2000er Jahre. Zahlreiche russische Unternehmen kritisieren das Zinsniveau jedoch als zu hoch. Es bremse die Konjunktur, da Kredite für Investitionen zu teuer seien. Ihren Forderungen zufolge sind für ein Wiederanspringen des Wirtschaftswachstums Zinsen von etwa zwölf bis 14 Prozent nötig. Die Zentralbank selbst hob jedoch erst kürzlich ihre Prognose für den durchschnittlichen Zinssatz im kommenden Jahr auf 13 bis 15 Prozent an.