Nabiullina sagte, dass trotz der hohen Zinsen die Investitionen in allen Wirtschaftssektoren hoch blieben, da die Unternehmen ihre Gewinne reinvestierten. Auch die Kreditvergabe an Firmen sei gut, während sich die an Verbraucher verlangsamt habe. Die Zentralbankchefin erwartet, dass die Inflationsrate in den kommenden Monaten zurückgehen dürfte. Das belege, dass die straffe Geldpolitik wirke. «Wir sind jetzt an einem Wendepunkt angelangt», sagte Nabiullina.