Schmerzhaft für Russland ​ist auch der Ausfall der Druschba-Pipeline, die durch die Ukraine führt. Die Ukraine liess bislang Lieferungen zu, da sie an ‌internationale Transitverträge gebunden ist. Nach ukrainischer Darstellung ist ein Teil der Röhre Ende Januar durch russische Angriffe beschädigt worden. Die Slowakei und Ungarn, die über diese Pipeline Öl aus Russland bezogen haben, haben die ​Ukraine ​aufgefordert, umgehend die Lieferungen wieder zu ermöglichen.