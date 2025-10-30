Tankstellennetz in 20 Ländern

Zu den Auslandsaktivitäten von Lukoil gehören ein Tankstellennetz in 20 Ländern mit rund 2450 Standorten, zwei Raffinerien in Rumänien und Bulgarien sowie ein 45-Prozent-Anteil an der Raffinerie Zeeland in den Niederlanden. Zudem ist Lukoil an Förderprojekten in Aserbaidschan, Kasachstan, Usbekistan, dem Irak, Abu Dhabi, Mexiko und mehreren afrikanischen Staaten beteiligt.