Im Bereich ‌Flüssigerdgas (LNG) verfehlte Russland seine Ziele. Die Produktion erreichte ⁠im vergangenen Jahr 32 Millionen Tonnen, was sieben ‌Prozent der weltweiten Produktion entspricht. Dies lag unter den Erwartungen von 33 Millionen Tonnen. Nowak hatte im ‍Dezember erklärt, dass der Plan, eine jährliche LNG-Produktion von 100 Millionen Tonnen zu erreichen, um «mehrere Jahre» verschoben werde. Die langfristigen Pläne Russlands, ​zwischen 2030 und 2035 ein Fünftel des globalen LNG-Marktes ‍zu erobern, werden durch die Sanktionen erschwert, die unter anderem das neue Projekt Arctic LNG 2 betreffen.