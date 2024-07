An der Spitze der Liste steht Vagit Alekperov, Hauptaktionär und ehemaliger Präsident des Ölkonzerns Lukoil, mit rund 186 Milliarden Rubel an Dividenden. Während das Vereinigte Königreich und Australien Sanktionen gegen ihn verhängt haben, ist er bisher von den USA und der Europäischen Union verschont geblieben. Die Milliardäre Alexey Mordashov von Severstal und Vladimir Lisin von Novolipetsk Steel folgen mit jeweils 148 Milliarden beziehungsweise 121 Milliarden Rubel an Dividendeneinnahmen. Mordashov unterliegt Sanktionen von den USA, dem Vereinigten Königreich und der EU, während Lisin weniger Einschränkungen unterworfen ist.