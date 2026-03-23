Die russische Ölraffinerie Saratow steht Insidern zufolge seit einem Drohnenangriff am Samstag still. Die Rohöldestillationsanlage mit einer Kapazität von 20'000 Tonnen pro Tag sei ausser Betrieb, sagen mit dem Vorgang vertraute Personen. Das ukrainische Militär gibt an, die Anlage des Rosneft-Konzerns getroffen zu haben.
Der Gouverneur von Saratow, Roman Busargin, spricht von Treffern an der zivilen Infrastruktur, nennt jedoch keine Details. Rosneft äussert sich zunächst nicht dazu. An der internationalen Rohstoffbörse in St. Petersburg gibt es aktuell keine Angebote für Ölprodukte aus der Raffinerie. Saratow steht für 2,2 Prozent der gesamten russischen Ölverarbeitung