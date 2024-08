Nach dem Tod mehrerer Dissidenten in Russland zählen Piwowarow, Jaschin und der ebenfalls nach Deutschland gebrachte Wladimir Kara-Mursa zu den prominentesten Vertretern der russischen Opposition. Der Oppositionelle Alexej Nawalny, der nach einem Giftanschlag in Russland ebenfalls nach Deutschland gebracht worden war, war nach seiner Genesung in sein Heimatland zurückgekehrt. Er wurde umgehend inhaftiert und starb Mitte Februar in Lagerhaft.