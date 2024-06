Die Währungshüter beliessen den Schlüsselsatz bei 16 Prozent, wie die Notenbank am Freitag in Moskau nach ihrer geldpolitischen Sitzung mitteilte. Damit wurde der Leitzins zum vierten Mal in Folge nicht angetastet. Doch hielten sich die Währungshüter die Option offen, auf der kommenden Sitzung im Juli eine Erhöhung zu beschliessen. Mit einem straffen Kurs versucht die Notenbank, die Inflation einzudämmen.