Die Zentralbank in Moskau will hingegen auf kommenden Sitzungen die Notwendigkeit einer weiteren Senkung prüfen - abhängig von der Nachhaltigkeit der Inflationsabschwächung und der Entwicklung der Inflationserwartungen. Zudem sollen auch Risiken ins Kalkül einfliessen, ‌die durch die Bedingungen im In- und Ausland entstehen. Die jüngste Lockerung gilt als Versuch, die abgekühlte Konjunktur mehr als vier Jahre nach der russischen Invasion in der Ukraine zu ​befeuern.