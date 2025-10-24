Die Preise für Benzin, die für die Inflationserwartungen der Bevölkerung wichtig sind, sind seit Jahresbeginn aufgrund der jüngsten ukrainischen Angriffe auf russische Raffinerien um 11,6 Prozent gestiegen. US-Präsident Trump verhängte am Mittwoch zum ersten Mal in seiner zweiten Amtszeit Sanktionen gegen Russland im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Dabei richteten sich die Strafmassnahmen gegen die Ölkonzerne Lukoil und Rosneft, die für die Hälfte der russischen Ölproduktion sorgen. «Geopolitische Spannungen bleiben ein erheblicher Unsicherheitsfaktor», betonte die Zentralbank.