Diese Angriffe haben zu einem Anstieg der Benzinpreise geführt ​und die Kraftstoffversorgung in einigen Regionen Russlands ​beeinträchtigt. Bei ihrer Zinsentscheidung ​nahm die Notenbank in Moskau auch Risiken mit ins ‌Kalkül, die sich aus den Planungen für den Staatsetat ergeben: «Die Fiskalpolitik wird im Drei-Jahres-Zeitraum expansiver ausfallen als ​zuvor erwartet», ​teilten die Währungshüter ⁠mit. Die jüngste geldpolitische Lockerung gilt ​als weiterer Versuch, ⁠die abgekühlte Konjunktur mehr als vier Jahre nach ‌der russischen Invasion in der Ukraine zu beleben. Die Wirtschaftsleistung war im Zeitraum von ‌Januar bis März um 0,2 ​Prozent geschrumpft.