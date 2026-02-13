Der geldpolitische Schlüsselsatz wurde auf ⁠15,50 von 16,0 Prozent zurückgenommen, wie die Währungshüter am Freitag ‌in Moskau mitteilten. Experten hatten ‌mehrheitlich einen konstanten ​Zins erwartet. Die Zentralbank in Moskau will auf kommenden Sitzungen die Notwendigkeit einer weiteren Leitzinssenkung prüfen - abhängig von der Nachhaltigkeit der Inflationsabschwächung und ‌der Entwicklung der Inflationserwartungen. Die jüngste Lockerung gilt als Versuch, die langsamer laufende Wirtschaft knapp vier Jahre ​nach der russischen Invasion in ​der Ukraine weiter zu stützen.