Die Notenbank verwies ​darauf, dass die Wirtschaft im zweiten Quartal nur moderat gewachsen sei. Zu Jahresbeginn war sie sogar um 0,2 Prozent geschrumpft. Für das Gesamtjahr erwartet die Zentralbank im ‌besten Falle noch ein Wachstum von 1,0 Prozent, womöglich aber nur eine Stagnation. Der deutliche Preisanstieg und die höheren ​Inflationserwartungen in den Sommermonaten seien vorwiegend auf ​Einzelfaktoren zurückzuführen, hiess es zur ​Teuerung. Die Verbraucherpreise haben im Juni um 6,0 Prozent zum Vorjahresmonat ‌zugelegt.