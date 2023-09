Hintergrund ist eine Rückzahlung an Anleiheinvestoren, die am 16. September ansteht. Das Gesamtvolumen dieser Papiere betrage drei Milliarden Dollar (2,8 Mrd Euro). Die Rückzahlung soll in Rubel erfolgen, aber die Zentralbank geht nach eigenen Angaben davon aus, dass einige Inhaber ihre Rubel in Devisen umtauschen wollen. Der Devisenverkauf durch die Zentralbank solle dazu beitragen, die mögliche zusätzliche Nachfrage nach Devisen zu decken und Schwankungen auf dem Währungsmarkt in Grenzen zu halten.