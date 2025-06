Ein russisches Berufungsgericht hatte die RBI zu einer Schadenersatzzahlung von über zwei Milliarden Euro verurteilt – eines der härtesten Urteile gegen ein westliches Unternehmen, das weiterhin in Russland tätig ist. Die RBI, grösste westliche Bank im Land, wurde in einen Rechtsstreit zwischen der russischen Firma Rasperia und dem österreichischen Baukonzern Strabag hineingezogen. Rasperia, ehemals dem Oligarchen Oleg Deripaska zugeordnet, forderte Schadenersatz für ihren eingefrorenen Anteil an Strabag infolge der EU-Sanktionen gegen Russland. Da die österreichischen Kernaktionäre von Strabag, darunter der RBI-Hauptaktionär Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, keine Vermögenswerte in Russland besitzen, wurde stattdessen die russische RBI-Tochter in das Verfahren einbezogen. Diese verfügt über ein Eigenkapital von rund fünf Milliarden Euro.