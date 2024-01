Zentralbankpräsidentin Elwira Nabiullina sagte in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der staatlichen Nachrichtenagentur RIA, man habe Spielraum für eine geldpolitische Lockerung - wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte. Zuletzt hatte die Zentralbank den Leitzins im Dezember auf 16 Prozent hochgesetzt.