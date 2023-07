Habeck sagte in seinem Statement bei dem Treffen, in einem Angriffskrieg müsse klar benannt werden, wer Täter und wer Opfer sei, wie es aus Delegationskreisen hiess. Dies sei sein klarer Appell an alle Staaten. Ganz klar sei Russland der Täter. Der Minister hatte am Donnerstag in Neu Delhi kritisiert, Indien habe den Krieg bisher nicht deutlich und scharf verurteilt. Auch China hat die Invasion Russlands in der Ukraine nicht verurteilt.