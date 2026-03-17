Hafnium ist ein Nebenprodukt der Zirkonium-Verarbeitung ​und wird im Hightech-Sektor benötigt, etwa für Smartphone-Chips, ​in der Luft- und Raumfahrt, ​für Steuerstäbe in Kernreaktoren sowie in Erdgasturbinen. Die Gewinnung gilt als ‌aufwendig und kostspielig.