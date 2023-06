Avtovaz wolle seine Produktion ab September um 28 Prozent und ab Januar kommenden Jahres um 40 Prozent steigern, hiess es in der Mitteilung. Nähere Angaben zu den Produktionszielen wurden nicht gemacht. Das Unternehmen, das in der nach einem italienischen Kommunisten benannten Stadt Togliatti in der Region Samara ansässig ist, lehnte eine Stellungnahme ab.