«Was kein Geheimnis ist und Priorität hat, ist, dass der Vorsitzende der Volksrepublik China im nächsten Jahr in Russland erwartet wird», sagte der russische Botschafter in Peking, Igor Morgulow, der russischen Nachrichtenagentur RIA am Donnerstag. Die konkreten Pläne für das bilaterale Treffen würden derzeit ausgearbeitet. Das chinesische Aussenministerium äusserte sich bislang nicht zu der Ankündigung. Ein Besuch würde die engen Beziehungen zwischen Moskau und Peking weiter unterstreichen.