Aus Schiffsverfolgungsdaten geht hervor, dass die «Ursa Major» am 11. Dezember den russischen Hafen St. Petersburg verliess und zuletzt am Montag um 23.04 Uhr MEZ zwischen Algerien und Spanien gesehen wurde. Der Frachter hätte am 22. Januar in Wladiwostok einlaufen sollen.