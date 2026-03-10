Gazprom zog diesen Entscheid an das Schweizer Bundesgericht weiter, das die Beschwerde nun abwies und den Schiedsspruch bestätigte. Zusätzlich zu den bereits gesprochenen Entschädigungen muss der russische Konzern Gerichtskosten in Höhe von 200'000 Franken tragen. Zudem muss Gazprom Naftogaz eine Entschädigung von 250'000 Franken für die Auslagen vor Bundesgericht bezahlen. (Urteil 4A_359/2025 vom 15. Januar 2026)