Neben den ukrainischen Gefangenen hätten sich auch noch sechs Besatzungsmitglieder und drei Wachleute in der Maschine vom Typ Iljuschin Il-76 befunden, meldete die amtliche Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau am Mittwoch. Zur Absturzursache wurden keine Angaben gemacht.