In einem Interview der japanischen Zeitung «Nikkei Asia» hatte Deripaska einen «sofortigen, bedingungslosen Waffenstillstand» gefordert. «Wenn man den Krieg beenden will, muss man zuerst den Beschuss stoppen», sagte er in dieser Woche am Rande einer Wirtschaftskonferenz in Japan, an der er als offizieller Repräsentant Russlands teilgenommen hatte. Er bezeichnete den gewaltsamen Konflikt als «verrückt».