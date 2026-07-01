Die Verordnung über Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine sieht vor, Vermögenswerte und wirtschaftliche Ressourcen einzufrieren, die Personen oder Organisationen gehören oder von diesen kontrolliert werden, die auf der Sanktionsliste stehen. Voraussetzung für eine Aufnahme auf diese Liste ist unter anderem, dass eine Person oder Einrichtung als bedeutende Einnahmequelle für die russische Regierung gilt.