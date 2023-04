Tatarskij, dessen richtiger Name offenbar Maxim Fomin lautet, hatte laut verschiedenen Medienberichten am Sonntag zu einem patriotischen Abend in das Cafe im Zentrum von Sankt Petersburg eingeladen. Das Cafe soll offenbar Jewgeni Prigoschin gehören, dem Chef der Söldnertruppe Wagner. Tatarskij gab in seinen Video-Blogs russischen Soldaten Verhaltens-Tipps, wie sie sich an der Front im Ukraine-Krieg verhalten sollten.