Trotz der Gegenmaßnahmen der russischen Behörden hat der Rubel bei seiner Talfahrt eine weitere Marke durchbrochen. Der Rubel verlor am Montag 1,4 Prozent auf 100,84 gegenüber dem Dollar und war damit so schwach wie seit März 2022 nicht mehr. Damals war die Devise nach Russlands Angriff auf die Ukraine wegen der gestiegenen Energiepreise für einige Wochen in die Höhe gesprungen.