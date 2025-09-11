«Die Abschwächung des Rubels in dieser Woche ist vom Markt erwartet worden», sagte Analyst Maxim Timoschenko von der Russian Standard Bank. Er verwies auf sinkende Exporteinnahmen, eine Wiederbelebung der Importe und die schrittweise Senkung des Leitzinses. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen gehen davon aus, dass die Zentralbank ihren Zins am Freitag von 18 auf 16 Prozent senken dürfte. Die russische Regierung sieht in der Abwertung kein grösseres Problem. Schwankungen des Rubelkurses gegenüber dem Dollar und dem Euro seien Teil normaler Marktprozesse, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Sie kämen einigen Marktteilnehmern zugute.