Dies würde Zenit dem Risiko eines Verlustes in Zusammenhang mit einem im Oktober 2021 gewährten Darlehen aussetzen. Im November 2021 überwies Zenit 20 Millionen Dollar an das in Luxemburg ansässige Agrarunternehmen Intergrain. Nachdem westliche Sanktionen gegen Zenit verhängt worden waren, teilte Credit Suisse der russischen Bank mit, dass sie keine Zahlungen von Intergrain an Zenit überweisen werde.