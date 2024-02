Der ukrainische Militärgeheimdienst GUR veröffentlichte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram unscharfes Bildmaterial, das mehrere Marinedrohnen zeigen soll, die sich nachts einem grossen Schiff nähern, und wie es zu mindestens einer grosser Explosion kommt. Reuters konnte das Schiff in dem Video anhand des Hauptmastes, der Antenne, der Brücke und des Decks als die «Caesar Kunikow» identifizieren. Ort und Datum der Aufnahmen konnten nicht unabhängig überprüft werden. Einige der Aufnahmen am Ende des Videos schienen schwere Schäden zu zeigen, da das Schiff stark zur Seite kippt. «Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die »Caesar Kunikow« auf der Backbordseite einen kritischen Bruch erlitt und zu sinken begann», teilte der Geheimdienst GUR mit. Es sei eines der neuesten Kriegsschiffe Russlands, habe eine Besatzung von 87 Mann und sei auch schon an Kriegen in Georgien und Syrien eingesetzt worden.