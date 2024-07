Die Maschine vom Typ Suchoi Superjet 100 sei am Freitag aus unbekannter Ursache in ein Waldgebiet in der Nähe der Stadt Kolomna gestürzt, teilte das Katastrophenschutzministerium mit. Der Suchoi Superjet 100 ist üblicherweise für hohe zweistellige bis niedrige dreistellige Passagierzahlen ausgelegt.