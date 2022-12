Ein Ende des Krieges, den die russische Führung als militärischen Sondereinsatz bezeichnet, ist nicht in Sicht. Die Situation an der Front in der östlichen Region Donbass ist laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "schwierig und schmerzhaft". Vor allem die Lage an der Front in Bachmut, Kreminna und anderen Gebiete im Donbass, erfordere ein Höchstmaß an Kraft und Konzentration, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.