Russland ist nach den ​USA der weltweit zweitgrösste Exporteur von Diesel. Durch den Exportstopp müssen nun ‌bisherige Abnehmer wie Brasilien und die Türkei verstärkt mit europäischen Importeuren um US-Lieferungen konkurrieren. Die Ukraine hat ihre Angriffe auf die russische ​Öl-Infrastruktur ​in den vergangenen Wochen verstärkt, ⁠um eine wichtige Geldquelle der Führung ​in Moskau zur Finanzierung ⁠ihres seit fast viereinhalb Jahren andauernden Angriffskrieges auszutrocknen. Dies führte ‌in Russland zu Treibstoffengpässen, langen Schlangen an den Tankstellen und zu steigenden Preisen. Um die Nachfrage zu decken, sah ‌sich das ölreiche Russland gezwungen, Treibstoff aus Indien ​und Kasachstan zu importieren.